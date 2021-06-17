https://news.day.az/society/1353613.html ДТП на трассе Евлах-Барда, погиб врач
ДТП на трассе Евлах-Барда, погиб врач
На автодороге Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовик марки Mercedes сбил Мамедова Таира Йолчу оглу.
Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.
Пострадавший житель Евлаха работает кардиологом.
По факту проводится расследование.
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