ДТП на трассе Евлах-Барда,

На автодороге Евлах-Барда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовик марки Mercedes сбил Мамедова Таира Йолчу оглу.

Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу.

Пострадавший житель Евлаха работает кардиологом.

По факту проводится расследование.