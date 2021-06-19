https://news.day.az/society/1354129.html БТА обратилось к болельщикам, купившим билеты на игры Евро-2020
БТА обратилось к болельщикам, купившим билеты на игры Евро-2020
"Как уже сообщалось, болельщикам, купившим билеты на игры чемпионата Европы по футболу Евро-2020, запрещен въезд на территорию Бакинского олимпийского стадиона на личных транспортных средствах. Для удобства перевозки болельщиков в дни игры Бакинское транспортное агентство организовало экспресс-маршруты".
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).
В этой связи болельщикам рекомендуется не пользоваться личными транспортными средствами при поездке на стадион. "Надеемся, что с учетом рекомендаций участники дорожного движения будут соблюдать установленные правила", - говорится в сообщении.
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