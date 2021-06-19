В Огузе легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" врезался в зерноуборочный комбайн.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 20 часов вечера на дороге Огуз-Гумлаг.

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2106" получил различные травмы. Пострадавший доставлен в Центральную больницу Огузского района.

В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь, его личность уточняется. Сообщается, что его состояние средней тяжести.

По факту проводится расследование.