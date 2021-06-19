https://news.day.az/society/1354191.html В Огузе ВАЗ врезался в комбайн, водитель тяжело ранен
В Огузе ВАЗ врезался в комбайн, водитель тяжело ранен
В Огузе легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" врезался в зерноуборочный комбайн.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 20 часов вечера на дороге Огуз-Гумлаг.
В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2106" получил различные травмы. Пострадавший доставлен в Центральную больницу Огузского района.
В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь, его личность уточняется. Сообщается, что его состояние средней тяжести.
По факту проводится расследование.
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