Пожарные тушат крупный пожар в Баку

Пожарные тушат пожар, который вспыхнул в новостройке в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az, пожар начался на пятом этаже многоэтажного дома по адресу улица Асада Ахмедова, 21.

По сообщению, пламя охватило двухкомнатную квартиру. В настоящее время на территории ведутся работы по тушению пожара.

По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона на кухне.