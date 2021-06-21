https://news.day.az/society/1354785.html Пожарные тушат крупный пожар в Баку - ВИДЕО
Пожарные тушат крупный пожар в Баку - ВИДЕО
Пожарные тушат пожар, который вспыхнул в новостройке в Ясамальском районе Баку.
Как передает Day.Az, пожар начался на пятом этаже многоэтажного дома по адресу улица Асада Ахмедова, 21.
По сообщению, пламя охватило двухкомнатную квартиру. В настоящее время на территории ведутся работы по тушению пожара.
По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона на кухне.
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