Участников Отечественной войны обеспечили современными протезами

Азербайджанское государство продолжает проявлять заботу о раненых участниках Отечественной войны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в Министерстве труда и социальной защиты населения высокотехнологичными протезами была обеспечена еще одна группа участников войны.

Ветераны 44-х дневной Отечественной войны остались довольны качеством протезов и отметили, что современные протезы вернули их к прежней жизни. По их словам, теперь они смогут свободно и без всякой помощи передвигаться.

Участники Отечественной войны выразили глубокую признательность руководству страны за столь высокое внимание и заботу.

Сообщается, что обеспечение ветеранов войны современными протезами будет продолжено.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж Trend TV: