Участников Отечественной войны обеспечили современными протезами - ВИДЕО
Азербайджанское государство продолжает проявлять заботу о раненых участниках Отечественной войны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня в Министерстве труда и социальной защиты населения высокотехнологичными протезами была обеспечена еще одна группа участников войны.
Ветераны 44-х дневной Отечественной войны остались довольны качеством протезов и отметили, что современные протезы вернули их к прежней жизни. По их словам, теперь они смогут свободно и без всякой помощи передвигаться.
Участники Отечественной войны выразили глубокую признательность руководству страны за столь высокое внимание и заботу.
Сообщается, что обеспечение ветеранов войны современными протезами будет продолжено.
Представляем вниманию читателей видеорепортаж Trend TV:
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