Ускоренный темп вакцинации может привести к новым смягчениям

Существенное снижение числа случаев заражения COVID-19 в Азербайджане и положительная динамика общей эпидемиологической ситуации является результатом своевременных эффективных мер государства. В частности, благодаря хорошим темпам вакцинации с начала этого года стало возможно смягчение карантинного режима. Многие ограничения уже сняты, в числе которых обязательное ношение масок на открытом воздухе. Разрешается проведение свадебных церемоний и торжеств, открылись тренажерные залы и потихоньку восстанавливается воздушное сообщение со странами с благоприятными эпидемиологическими условиями. В целом, Азербайджан возвращается к прежней жизни. Однако опасность все еще остается, поэтому важно пройти вакцинацию и соблюдать правила Оперативного штаба. Если темпы вакцинации ускорятся, возможны новые смягчения ковид-ограничений.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Парламентарий отметила, что вакцинация является единственном способом победы над пандемией COVID-19.

"Вакцинация способна предотвратить миллионы смертей, облегчить нагрузку на систему здравоохранения, а также снизить экономические издержки из-за коронавируса. Благодаря вакцинации появится больше свободных коек в больницах, а врачи смогут сосредоточить свои усилия на лечении других заболеваний. В результате повысится качество медицинских услуг. Так что вакцинация - наиболее эффективный и экономически выгодный метод борьбы с инфекционными заболеваниями на сегодняшний день", - считает депутат.

По ее словам, до создания вакцин от COVID-19 мир был более опасным, чем сегодня.

"Всего несколько десятилетий назад миллионы людей стали жертвами полиомиелита (вирусное инфекционное заболевание - ред.). Те, кто подхватывал эту болезнь, были либо превращались в калек, либо погибали. В настоящее время полиомиелит полностью искоренён благодаря вакцинам. В этом смысле чем быстрее наши граждане будут прививаться от COVID-19, тем скорее настанет полная победа над коронавирусом", - подчеркнула она.

Парламентарий напомнила, что из-за отсутствия вакцин около ста лет назад люди массово болели и часто умирали от многих болезней.

"До изобретения вакцины от кори в 1960-х годах от этой болезни ежегодно умирало около 2,6 миллиона человек. По данным ВОЗ, с 2000 по 2017 год количество смертей от кори снизилось на 80 процентов благодаря вакцинации. В то же время численность народа инки в Мексике упала с 20 до 1,6 миллионов человек из-за вспышки оспы. В 1779 году население Гавайских островов упало с 500 000 до 84 000 из-за брюшного тифа. Из-за отсутствия вакцин от холеры умерло 25-30% населения Европы. Испанский грипп стал причиной смерти более 20 млн человек. Болезнь убила больше людей, чем погибло в Первой мировой войне.

Если бы в те времена была изобретена вакцина, то миллионы людей не умирали бы от туберкулеза, гепатита В, дифтерии и других болезней. Пандемия COVID-19 также опасна для населения мира. К счастью, в настоящее время вакцина от этого вируса уже существует. Поэтому каждый должен быть вовлечен в процесс вакцинации, чтобы не было больших человеческих потерь, как это было раньше", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов