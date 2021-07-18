https://news.day.az/society/1362763.html В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть 79-летнего мужчину
В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть 79-летнего мужчину
В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть 79-летнего мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Баку-Газах у села Атбулаг Гаджигабульского района.
Автомобиль марки Mercedes Vita сбил переходившего дорогу Исахана Достали оглу Заидова 1942 года рождения.
Пешеход скончался на месте от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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