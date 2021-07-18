В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть 79-летнего мужчину

В Гаджигабуле автомобиль сбил насмерть 79-летнего мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на трассе Баку-Газах у села Атбулаг Гаджигабульского района.

Автомобиль марки Mercedes Vita сбил переходившего дорогу Исахана Достали оглу Заидова 1942 года рождения.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

По факту проводится расследование.