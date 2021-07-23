В Азербайджане выявлен 371 заразившийся коронавирусом, 153 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 339 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 331 782 человека вылечились, 5 002 скончались, число активных больных - 2 861.

За прошедшие сутки проведено 10 448 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 3 954 016 тестов.