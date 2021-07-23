Пожар в Хырдалане

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе, расположенном на территории города Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной информации, пожар произошел в цехе общей площадью около 250 кв.м. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.