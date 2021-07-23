https://news.day.az/society/1364270.html Пожар в Хырдалане
Пожар в Хырдалане
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в цехе, расположенном на территории города Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
По предварительной информации, пожар произошел в цехе общей площадью около 250 кв.м. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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