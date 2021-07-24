В Баку прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu" (Друг прессы), посвященная Дню национальной печати, сообщает Trend Life, передает Day.Az.

На открытии вечера прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за свободу и независимость страны. Ведущие мероприятия Садагат Рашидгызы и Забир Алиев рассказали об истории становления национальной прессы, отметили ее успехи и роль в современном мире.

Была подчеркнута роль представителей СМИ, около двухсот тележурналистов, журналистов, операторов и фотографов в активном освещении событий в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Некоторые участники этих событий поделились воспоминаниями.

Следует отметить, что 46 человек из числа журналистов, пресс-секретарей, операторов и технических работников СМИ непосредственно участвовали в боевых действиях, были отмечены медалями. Один из них - монтажер телеканала ATV Давуд Гурбанов - стал шехидом (посмертно награжден медалями "За освобождение Суговушана" и "За Отчизну"). А 4 июня автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине - в результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник информационного агентства Азертадж Магеррам Ибрагимов.

Премия "Mətbuatın dostu" была вручена представителям различных сфер.

На вечере также прошло награждение дипломами и ценными призами группы журналистов, внесших вклад в развитие национальной прессы. Среди лауреатов премии корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

Также на мероприятии была представлена концертная программа с участием популярных исполнителей.

День национальной печати отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся азербайджанским просветителем Гасан беком Зардаби. Несмотря на то, что газета издавалась недолго, чуть более двух лет - с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года - она сыграла важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства, развитии национальной печати, внесшей вклад в появление первой демократической республики на Востоке - Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920).

Фото - Шахин Серкеров.