Для соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны в Азербайджане мобилизованы все ресурсы.

Об этом сказал в среду заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, отвечая на вопросы Trend, передает Day.Az.

Он рассказал о мерах социальной защиты, принимаемых Азербайджанским государством, планах по обеспечению жильем и автомобилями семей шехидов, ветеранов и инвалидов войны, лечению и реабилитации, а также обеспечению граждан вышеуказанной категории современными протезами.

Замминистра также внес ясность в интересующие общественность вопросы, а именно: назначение инвалидности, детали новых законов в этой области, обеспечение прозрачности и социальной справедливости, назначение адресной государственной социальной помощи.

Представляем вашему вниманию расширенное видеоинтервью Анар Алиева заместителю главного редактора АМИ Trend Сахилю Керимли.