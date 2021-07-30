https://news.day.az/society/1365922.html В Бакметрополитене наблюдаются задержки в движении поездов
В Бакметрополитене наблюдаются задержки в движении поездов
В Бакинском метрополитене в настоящее время наблюдаются задержки в движении поездов.
Как сообщил Day.Az начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, на линии "Низами-Иншаатчылар" наблюдаются перебои в графике движения поездов по причине снижения напряжения электроэнергии.
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