В Бакметрополитене наблюдаются задержки в движении поездов

В Бакинском метрополитене в настоящее время наблюдаются задержки в движении поездов.

Как сообщил Day.Az начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, на линии "Низами-Иншаатчылар" наблюдаются перебои в графике движения поездов по причине снижения напряжения электроэнергии.