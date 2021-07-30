На дороге Баку-Газах столкнулись два грузовика, есть пострадавший

В Уджарском районе автомобиль марки "Газель" столкнулся с трейлером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня на дороге Баку-Газах на территории села Мусуслю.

Автомобиль марки "Газель", управляемый жителем села Газъян Уджарского района Джейхуном Рагим оглу Рагимовым (1978 г.р.) врезался в заднюю часть трейлера, управляемого гражданином Турции Фатехом Шахинером (1960 г.р.).

Получивший травмы Дж.Рагимов был госпитализирован в Уджарскую центральную районную больницу.