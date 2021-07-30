https://news.day.az/society/1366160.html На дороге Баку-Газах столкнулись два грузовика, есть пострадавший - ФОТО
На дороге Баку-Газах столкнулись два грузовика, есть пострадавший - ФОТО
В Уджарском районе автомобиль марки "Газель" столкнулся с трейлером.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня на дороге Баку-Газах на территории села Мусуслю.
Автомобиль марки "Газель", управляемый жителем села Газъян Уджарского района Джейхуном Рагим оглу Рагимовым (1978 г.р.) врезался в заднюю часть трейлера, управляемого гражданином Турции Фатехом Шахинером (1960 г.р.).
Получивший травмы Дж.Рагимов был госпитализирован в Уджарскую центральную районную больницу.
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