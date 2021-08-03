Министерство обратилось с призывом к гражданам

Глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова призвала население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности на природе, нарушение которых может привести к возникновению пожаров, наносящих непоправимый ущерб природе и населению.

"Призываем всех, особенно жителей близлежащих к лесным массивам сел, отдыхающих на природе туристов, фермеров и всех граждан быть предельно внимательными, осторожно обращаться с огнем, не выбрасывать непотушенные окурки, не поджигать поля после уборки урожая. Мы должны знать, что малейшая неосторожность или безответственность может привести к страшной катастрофе.

Лесные пожары крайне серьезны и опасны, данный факт должен постоянно находиться в центре внимания каждого гражданина", - говорится в публикации.