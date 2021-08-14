Обязательная вакцинация это не вопрос прав человека, это вопрос выживания человечества

Наверное, всем надоело слышать и читать о коронавирусе, карантине, масках и вакцинах. А как нам надоело обо всем этом писать - если бы наши читатели только знали. Но вирус в последнюю пару недель снова громко напомнил о себе, и делать вид, что ничего не происходит, было бы несерьезно и губительно. Проблема никуда не уходила, однако благодаря начавшейся в январе вакцинации и другим мерам, предпринятым государством, она была взята под контроль, и определенное время мы с радостью наблюдали неустанное снижение статистики.

Почему ситуация снова изменилась? Наверное, было ошибкой разрешать свадьбы и другие массовые торжества. Точнее, ошибкой было надеяться на сознательность граждан, на то, что они добросовестно будут соблюдать правила, и долгожданные празднества в домах торжеств не превратятся в причину нового обострения проблемы.

Теперь мы имеем то, что имеем. Статистика растет и неумолимо приближается к трем тысячам суточных случаев заражений против трех-четырех десятков весной. Растет и число скончавшихся. Рост статистики это неизбежные новые ограничения, более жесткий контроль, возможно, возвращение масок под открытое небо, чего никому из нас не хотелось бы.

Как следствие ухудшающейся ситуации - введение определенных ограничений для не имеющих ковид-паспорта (не прошедших вакцинацию или не переболевших) граждан с 1 сентября. Кому-то эти меры не понравились. Но все понимают, что сделано это было для того, чтобы снова не закрываться.

Распространение вируса это аксиома. Будет больше контактов - будет больше заболевших. Поэтому нас еще ожидают впереди ужесточения карантина, если статистика будет расти.

Об этом сказал в беседе с Day.Az врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов.

Ускорение распространения вируса связано с тем, что индийский штамм уже здесь. Я еще год назад говорил в интервью вашему сайту, что процесс будет продолжаться, потому что вирус пришел навсегда. Он будет оставаться с нами и мутировать. В дальнейшем стоит ожидать вслед за "дельтой" другие штаммы - "гаммы", "лямбды", "ипсилоны", может букв в алфавите не хватить.

Вирус меняется для того, чтобы быть более контагиозным. Но я не совсем согласен с мнением, будто новые штаммы переносятся тяжелее. Мутация вируса преследует только одну цель - распространиться как можно шире и быстрее. Если посмотреть на процентное соотношение тяжелых случаев заболевания, то в случае с "дельтой" летальных исходов даже меньше, просто количество заболевших быстро нарастает.

Да, имеющиеся на сегодня вакцины были адаптированы к прежним штаммам, но я думаю, все сложится так же, как было в свое время с вирусом гриппа - вакцины будут модернизироваться по мере появления новых штаммов. Все к этому идет. Те вакцины, которые имеются на сегодня, конечно же, эффективны. Но вирус тоже не так прост, он расширяет свое "место под солнцем" и будет постоянно стремиться к тому, чтобы у него была возможность оставаться среди людей. Он всегда будет идти на шаг впереди нас, будет меняться, а мы будем модифицировать вакцины, чтобы подстроиться к новым штаммам.

Вирус будет постоянно меняться, чтобы быть более заразным, могут появиться какие-то новые симптомы. Когда ковид только появился, инкубационный период составлял около двух недель. А теперь новые штаммы распространяются очень быстро. Меняется и клиника. Прежде, например, практически не было кишечных и катаральных проявлений, а при новых штаммах они появились.

Считаю, что необходимо вновь ввести запрет на свадьбы. На фоне снижения заболеваемости решили людям дать возможность устраивать торжества. И ничего, возможно, не произошло бы, если бы граждане соблюдали правила. А они, как я знаю и из собственных наблюдений, и по многочисленным видео в соцсетях, не соблюдали никаких карантинных норм. Сам свидетель, как в районах в местах массового скопления населения не соблюдаются никакие нормы - там о масках, социальной дистанции и прочих правилах вообще никто не вспоминает. Сейчас тысячи бакинцев отдыхают в районах. Вывод делайте сами.

Народ полностью расслабился, будто пандемия завершилась. Хотя тысячу раз было сказано о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции, об опасности массовых сборищ - все предупреждения как будто ушли в никуда. Как результата - статистика стремительно растет. Мы в очередной раз наступили на те же самые грабли. Понятно, что все устали ограничивать себя, но нужно понять - выбора нет. С вирусом человечество не справится, оно может только найти средства как-то от него защищаться и жить с ним. Нужно подходить к проблеме сознательно, чтобы суметь хотя бы взять процесс под контроль.

Посмотрите на Грузию. Захотели они дать возможность своему туристическому бизнесу подкормиться в летнее время. И чем все закончилось? - население страны в три раза меньше, чем у нас, а новых заражений в два раза больше. Это было ожидаемо.

Сейчас, с наступлением месяца Мехеррем, свадьбы прекратились, но рост инфекции все равно, как следствие всех тех нарушений, еще какое-то время будет идти по нарастающей, минимум дней десять. Потом, возможно, темпы упадут. Но если не будут ужесточены меры контроля и соблюдения правил в объектах общепита, ничего не изменится.

Нужно вакцинироваться. Вариантов нет. И необходима ревакцинация, потому что после начала процесса вакцинации прошло достаточно времени. Надежда, что человечество в конце концов научится с этим вирусом жить, конечно, есть, но это вопрос не двух-трех лет, а десятилетий. Мы привыкнем, как привыкли к тому же гриппу, хотя до сих пор люди продолжают умирать от гриппа. Так же будет и с коронавирусом. Но сегодня у нас есть вакцина, передовые технологии, позволившие в короткие сроки разработать множество вакцин. И это спасение. Если бы не было вакцин, поверьте мне как специалисту, ситуация сейчас на планете была бы очень и очень тяжелая.

Но вакцинация еще не значит, что можно забыть о правилах и средствах защиты. Даже вакцинированный человек может заболеть, если не будет соблюдать правила. Да, перенесет он болезнь легче, но от инфекции он не гарантирован. Процент заболеваемости среди вакцинированных и не вакцинированных - это небо и земля. Конечно, в каких-то случаях, если имеют место серьезные хронические заболевания, и после вакцинации человек может тяжело перенести. Но таких фактов крайне мало.

Государство не меньше обычных граждан страдает от этих скачков и необходимости введения ограничительных мер. Нравится нам или нет, обязательная вакцинация неизбежна. Вопрос "принимать или не принимать вакцину" должен быть уже закрыт. Мы все устали от пандемии, даже журналисты, наверное, устали о ней писать. И чтобы прекратились скачки, чтобы проблема перестала обостряться, необходима массовая и обязательная вакцинация. Надо понимать, что ограничительные меры в условиях пандемии и обязательная вакцинация не имеют никакого отношения к правам человека. Это вопрос выживаемости человечества, а не прав. В некоторых странах, например, в Литве, вакцинации уже является обязательной для всех, за исключением случаев, когда есть противопоказания.

Основными противопоказаниями для вакцинации являются онкологические, аллергические заболевания, активная фаза туберкулеза, ВИЧ-инфекция на стадии СПИДа, хроническая почечная недостаточность на стадии декомпенсации.

Одним словом, человечество и COVID-19 вместе навсегда. Вопрос только в том, кто кого будет вести под ручку - мы вирус или он нас.

Лейла Таривердиева