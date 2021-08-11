Темпы распространения штамма Delta крайне высоки

Темпы распространения штамма коронавируса Delta крайне высоки.

Об этом в среду сказала Trend врач отделения пульмонологии и аллергологии Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета, терапевт-пульмонолог Гюнель Садыгова, передает Day.Az.

По ее словам, нынешняя ситуация в связи с коронавирусом представляет угрозу как для государства и населения, так и для системы здравоохранения в целом. Если такой темп инфицирования сохранится, считает Садыгова, медучреждения будут переполнены пациентами.

"Люди думают, что если ограничения сняты, значит вирус исчез. Однако это не так. Нельзя забывать, что пандемия еще не завершилась и вирус продолжает распространяться. Немаленькую здесь роль играет и новый штамм Delta, поскольку темпы его распространения крайне высоки", - сказала пульмонолог.

Она добавила, что люди чаще заражаются новым штаммом во время путешествий, поскольку сезон отпусков продолжается.

"Во время путешествий необходимо соблюдать правила по борьбе с пандемией, включая соблюдение социальной дистанции и ношение маски. Вакцинация - самый эффективный способ защититься от вируса, а в случае заражения она поможет перенести болезнь в легкой форме. Если мы ускорим процесс вакцинации, то сможем одолеть вирус без необходимости введения ограничений", - добавила Гюнель Садыгова.