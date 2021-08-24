Раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад в Гяндже

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространили совместную информацию о раскрытии убийства, совершенного 13 лет назад в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой совместно с МВД, было раскрыто убийство жительницы Гянджи Назарли Надежды Дмитриевной (1940 г.р.), совершенное 13 лет назад, то есть в 2008 году в ее доме.

В ходе расследования было установлено, что 13 мая 2008 года примерно в 21 час жители города Гянджа Салаев Сеймур Мехман оглу (1986 г.р.) и его друг Гирин Шахрият Усамеддин оглу вошли в квартиру Н.Назарли с намерением украсть крупную сумму денег и драгоценности и убили ее с нанесением многочисленных ножевых ранений.

В рамках уголовного дела С.Салаев и Ш.Гирин 23 августа этого года были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по соответствующим статьям УК и арестованы решением суда.