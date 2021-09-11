https://news.day.az/society/1378939.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 64 520 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 23 286, вторую дозу получили 41 234 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 7 557 554, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 488 930, вторую дозу получили 3 068 624 человека.
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