В Баку у наркокурьера изъята крупная партия наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель столицы Огтай Джафаров.

Было установлено, что О.Джафаров работал наркокурьером. В ходе обыска в его доме в поселке Бакиханова Сабунчинского района были обнаружены и изъяты около 10 кг наркотиков, 280 таблеток прегабалина и метадона.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Решением Наримановского районного суда в отношении О.Джафарова избрана мера пресечения в виде ареста.