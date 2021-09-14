Ведется работа по организации деятельности Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства

В Азербайджане ведется работа по решению вопросов, связанных с формированием структуры Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства, его кадровой базой и организацией деятельности, сообщили Day.Az в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Указом Президента Азербайджана "О вопросах градостроительства на освобожденных от оккупации территориях" от 12 августа 2021 года создано Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

По данным ведомства, главное управление будет иметь структурные подразделения для решения вопросов градостроительства и архитектуры по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам, осуществления государственного градостроительного контроля, выдачи разрешений на строительство и эксплуатацию.

Статус главного управления приравнен к статусу государственных органов и служб при центральных органах исполнительной власти, и оно входит в структуру госкомитета. В связи с этим прием на работу в главное управление будет осуществляться на основании конкурса, организованного Государственным экзаменационным центром в соответствии с требованиями Закона Азербайджана "О государственной службе".