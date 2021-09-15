Похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу

Похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, заслуженный артист был похоронен на кладбище "Волчьи ворота".

В церемонии приняли участие члены семьи артиста, его родственники, представители культуры и общественности.

Отметим, заслуженный артист вчера скончался от коронавируса.