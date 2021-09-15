https://news.day.az/society/1380235.html Похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу - ФОТО
Похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу - ФОТО
Похоронен заслуженный артист Ягуб Зуруфчу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, заслуженный артист был похоронен на кладбище "Волчьи ворота".
В церемонии приняли участие члены семьи артиста, его родственники, представители культуры и общественности.
Отметим, заслуженный артист вчера скончался от коронавируса.
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