Что делать если диплом отсутствует в электронной системе данных?

На портале "Электронное правительство" нет данных о дипломах некоторых граждан.

Об этом сказал в четверг главный консультант управления информатизации системы образования минобразования Азербайджана Вюсал Ханларов в ходе тренинга на тему "Медиа и образовательный диалог", сообщает Day.Az.

По его словам, это связано с тем, что база данных портала ограничена определенным отрезком времени.

"К сожалению, база данных не охватывает все годы. Объем информации по дипломам, выданным 30-40 лет назад, крайне велик. В настоящее время ведется работа по усовершенствованию системы, однако это требует времени. Если по этому поводу поступает обращение, мы помогаем гражданам, используя исходную базу", - сказал Ханларов.