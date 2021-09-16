Что делать если диплом отсутствует в электронной системе данных? - отвечает Минобразования
На портале "Электронное правительство" нет данных о дипломах некоторых граждан.
Об этом сказал в четверг главный консультант управления информатизации системы образования минобразования Азербайджана Вюсал Ханларов в ходе тренинга на тему "Медиа и образовательный диалог", сообщает Day.Az.
По его словам, это связано с тем, что база данных портала ограничена определенным отрезком времени.
"К сожалению, база данных не охватывает все годы. Объем информации по дипломам, выданным 30-40 лет назад, крайне велик. В настоящее время ведется работа по усовершенствованию системы, однако это требует времени. Если по этому поводу поступает обращение, мы помогаем гражданам, используя исходную базу", - сказал Ханларов.
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