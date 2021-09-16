https://news.day.az/society/1380803.html Бросивший собаку в канал мужчина привлечен к ответственности - ВИДЕО
Бросивший собаку в канал мужчина привлечен к ответственности - ВИДЕО
Завершено расследование, проведенное на основе опубликованного в социальных сетях видео, на котором заснято, как мужчина жестоко обращается с собакой, которую бросает в водный канал.
Как передает Day.Az, начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде сообщил, что в ходе расследования, проведенного совместно с правоохранительными органами, было установлено, что жестоко обращался с собакой житель Евлахского района Илькин Сафаров.
По факту в отношении И.Сафарова составлен протокол, он привлечен к административной ответственности.
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