Бросивший собаку в канал мужчина привлечен к ответственности

Завершено расследование, проведенное на основе опубликованного в социальных сетях видео, на котором заснято, как мужчина жестоко обращается с собакой, которую бросает в водный канал.

Как передает Day.Az, начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде сообщил, что в ходе расследования, проведенного совместно с правоохранительными органами, было установлено, что жестоко обращался с собакой житель Евлахского района Илькин Сафаров.

По факту в отношении И.Сафарова составлен протокол, он привлечен к административной ответственности.