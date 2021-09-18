В Баку прошла очередная акция по очистке побережья

В связи с Международным днем ​​очистки побережья 18 сентября прошла традиционная акция по очистке побережья, совместно организованная Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и ОАО "Чистый город".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Общественное объединение IDEA, к акции под лозунгом "Пусть берега останутся чистыми", организованной на территории пляжа Бильгя, присоединились министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, более 100 волонтеров из числа молодежи, представители партнерских организаций.

Основная цель мероприятия - пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных территорий бытовыми отходами, привлечение молодежи к участию в деле защиты морской окружающей среды.

Во время мероприятия участники акции, снабженные необходимыми санитарными принадлежностями, рассортировали мусор,собранный на морском побережье, и определили виды отходов, наиболее часто встречающиеся на пляжах. Для более эффективной организации процесса сбора мусора на территорию была привлечена спецтехника. Затем собранный мусор был сдан на Балаханский завод по сортировке твердых бытовых отходов.

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой для создания необходимых условий для отдыха людей, улучшения здоровья и гигиены населения, а также для поощрения экологической и социальной ответственности в столице созданы общественные пляжи. При организационной поддержке Общественного объединения IDEA в поселках Ших, Горадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахил были сданы в эксплуатацию шесть общественных пляжей. На пляжах установлены скамейки, мусорные баки, санузлы, построены футбольные и волейбольные площадки, чтобы люди могли совершенно бесплатно отдыхать в удобном, чистом и безопасном месте. Также создан спасательный пункт МЧС, в необходимом количестве установлены тенты, раздевалки и душевые кабинки, беседки и др.

В этом году более 50 миллионов волонтеров из более чем 180 стран присоединились к глобальному движению, посвященному Международному дню очистки побережья. Общественное объединение IDEA выражает глубокую благодарность всем волонтерам и партнерским организациям, которые были особенно активны в ходе акций по уборке территорий, стали менять мир к лучшему, начав с себя, и не пожалели усилий, чтобы сделать нашу планету краше.