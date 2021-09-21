В Бакинском метрополитене утилизировано 20 вагонов

В Бакинском метрополитене утилизированы 20 вагонов, снятых с линии в связи с истечением срока их эксплуатации.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что утилизация вагонов метро с истекшим сроком эксплуатации осуществляется поэтапно: "В Бакинском метрополитене такие вагоны немедленно выводятся из эксплуатации и заменяются новыми. В связи со списанными вагонами проводится соответствующая работа по оформлению документации. Затем проводится технический осмотр. Срок службы одного вагона - 31 год. Если срок годности пневматической, электрической или механической части вагона не истек, данное оборудование снимается и направляется в базу запасных частей. Затем вагон утилизируется: он разрезается на куски и продается как металл".

По его словам, в прошлом году 20 вагонов с истекшим сроком эксплуатации были разрезаны на металл: "В этом году утилизировано 20 вагонов, снятых с линии в прошлом году. Также началась работа по оформлению утилизации еще 19 вагонов, списанных в текущем году".