В Азербайджане отменяется требование о дистанции между партами в классных комнатах и кроватями в общежитиях.

В ответ на запрос АПА в Министерстве образования сообщили, что расстояние между партами в классных комнатах и кроватями в общежитии должно быть таким, каким оно было до пандемии, то есть до вступления в силу соответствующего решения, передает Day.Az.