https://news.day.az/society/1382803.html В Азербайджане отменяется требование о дистанции между партами в классных комнатах
В Азербайджане отменяется требование о дистанции между партами в классных комнатах
В Азербайджане отменяется требование о дистанции между партами в классных комнатах и кроватями в общежитиях.
В ответ на запрос АПА в Министерстве образования сообщили, что расстояние между партами в классных комнатах и кроватями в общежитии должно быть таким, каким оно было до пандемии, то есть до вступления в силу соответствующего решения, передает Day.Az.
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