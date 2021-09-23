Сегодня начинается суд над бывшим генералом упраздненного МНБ

Начинается суд по уголовному делу по фактам совершения незаконных действий бывшим начальником Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики Шириновым Низами Талыш оглу и другими должностными лицами.

Как сообщает Day.Az, сегодня в Бакинском Военном суде состоится подготовительное заседание под председательством судьи Джамала Рамазанова.

На заседании будут уточнены анкетные данные обвиняемых, уголовное дело будет передано в суд.

По версии обвинения, обвиняемые вымогали деньги и получали взятки.

Напомним, были установлены обоснованные подозрения в том, что в период работы на этой должности Низами Ширинов в составе организованной группы вместе с Эльджаном Абдуллаевым и Эльманом Тахировым, работавшими начальниками управлений указанной структуры, Надиром Назировым, работавшим оперуполномоченным, совершали насильственные действия в отношении потерпевшего и его близких родственников, с угрозой распространения порочащей его информации присваивали денежные средства и имущества отдельных лиц, получали взятки в крупном размере в обмен на покровительство, легализировали имущества, приобретенные преступным путем.

Низами Ширинову было предъявлено обвинение по статьям 182.3.2 (вымогательство), 193-1.3.2 (Легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем), В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста,

Эльджан Абдуллаев, Эльман Тахиров и Надир Назиров привлечены в качестве обвиняемых по статьям 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) и другим статьям Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе предварительного следствия было обеспечено возмещение части причиненного материального ущерба, в целях обеспечения частичной конфискации по решению суда наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым.