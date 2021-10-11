В Кюрдамире микроавтобус сбил насмерть мужчину

В Кюрдамире пешеход погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на участке дороги Баку-Газах, у села Каррар.

27-летний уроженец Кельбаджарского района Хидыров Эльчин Байрам оглу, двигаясь на автомобиле марки "Mercedes VITO" в направлении Кюрдамирского района, сбил переходившего дорогу 53-летнего жителя села Ибадова Сафу Балакиши оглу.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. Его тело направлено на экспертизу.

По факту проводится расследование.