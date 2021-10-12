В Азербайджане предложили освободить книги от НДС

В Азербайджане книги должны быть освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

С таким предложением выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Фазиль Мустафа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат считает, что это не сильно отразится на бюджете страны: "Во многих других странах есть такой опыт, когда книги освобождались от НДС. Существует большая необходимость в повышении интереса к чтению книг. Освободив книги от НДС, мы сможем стимулировать их ввоз в страну, а также издание книг".