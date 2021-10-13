https://news.day.az/society/1391385.html В Губе произошел оползень, эвакуированы 10 семей
В Губе произошел оползень, эвакуированы 10 семей
На территории села Грыз Дахна Губинского района произошел оползень.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползень произошел в горной местности, его зона составила 50 га. Зона оползня расширяется и приближается к селу.
Как сообщили АПА в Исполнительной власти Губинского района, место происшествия осмотрели глава ИВ района Зияддин Алиев и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. С учетом активности оползня из своих домов эвакуированы 10 семей.
На территории сотрудниками соответствующих учреждений организовано дежурство. С учетом активности оползня будет принято соответствующее решение.
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