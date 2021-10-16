https://news.day.az/society/1392348.html В Баку произошел пожар, сгорело несколько объектов - ФОТО - ВИДЕО
В Баку произошел пожар, сгорело несколько объектов - ФОТО - ВИДЕО
В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Баладжары.
Согласно сообщению, пожар вспыхнул на улице Асафа Зейналлы, в вагоне, где жил человек без определенного места жительства.
Пламя перекинулось на три объекта, прилегающих к жилому комплексу: на магазин фруктов и овощей, салон красоты и швейный цех.
К тушению были привлечены три единицы техники и живой силы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был потушен.
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