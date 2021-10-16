В Баку произошел пожар, сгорело несколько объектов

В Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Баладжары.

Согласно сообщению, пожар вспыхнул на улице Асафа Зейналлы, в вагоне, где жил человек без определенного места жительства.

Пламя перекинулось на три объекта, прилегающих к жилому комплексу: на магазин фруктов и овощей, салон красоты и швейный цех.

К тушению были привлечены три единицы техники и живой силы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был потушен.