Освобождение Карабаха оказало большую поддержку решению проблемы с нехваткой воды.

Об этом в субботу сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, общий запас воды освобожденных территорий составляет до двух миллиардов кубометров.

"Данное обстоятельство позитивно скажется на питьевом водоснабжении населения, а также снабжении посевных полей оросительной водой. В связи с этим разрабатываются новые проекты", - сказал Керимов.

Он добавил, что на последующем этапе планируется построить водохранилища на реке Баргушад, а также реализовать проекты в связи с обеспечением водоснабжения Агдама и Физули.

"Это очень дорогостоящие проекты. По мере вложения государственных инвестиций мы увидим их результаты", - подчеркнул замминистра.