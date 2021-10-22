Наши шехиды переписали историю героизма Азербайджана - мать Худаяра Юсифзаде
Сегодня исполняется ровно год с того дня, когда младший прапорщик отряда спецназа Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Худаяр Юсифзаде стал шехидом.
Мать Худаяра Рада Гурбанова побеседовала с Trend на церемонии поминовения сына, передает Day.Az.
Она сказала, что голос Худаяра - это голос всех наших шехидов.
"Шехиды переписали историю героизма Азербайджана. На вершинах гор, покрытых туманом, ветераны, солдаты и офицеры освободили азербайджанские земли от оккупации. Пока у нас есть такие сыны, враг не сможет ничего нам сделать. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - сказала Рада Гурбанова.
Отметим, что Худаяр Юсифзаде погиб 22 октября во время боев в Зангиланском районе на Агбендском направлении.
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