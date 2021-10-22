Наши шехиды переписали историю героизма Азербайджана

Сегодня исполняется ровно год с того дня, когда младший прапорщик отряда спецназа Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Худаяр Юсифзаде стал шехидом.

Мать Худаяра Рада Гурбанова побеседовала с Trend на церемонии поминовения сына, передает Day.Az.

Она сказала, что голос Худаяра - это голос всех наших шехидов.

"Шехиды переписали историю героизма Азербайджана. На вершинах гор, покрытых туманом, ветераны, солдаты и офицеры освободили азербайджанские земли от оккупации. Пока у нас есть такие сыны, враг не сможет ничего нам сделать. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - сказала Рада Гурбанова.

Отметим, что Худаяр Юсифзаде погиб 22 октября во время боев в Зангиланском районе на Агбендском направлении.