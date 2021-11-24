Погибший в ДТП в Гяндже полицейский был чемпионом Азербайджана

Погибший сегодня в 07:30 в ДТП в Гяндже старший сержант полиции Ренат Алиев был чемпионом Азербайджана, он профессионально занимался пауэрлифтингом, передает Day.Az со ссылкой на Milli.az.

Сотрудник Службы гражданской охраны Регионального управления охраны города Гянджи Эмин Алиев, находясь за рулем служебного автомобиля Fiat Albea, потерял управление и врезался в один из магазинов.

В результате аварии находившийся в автомобиле Р.Алиев скончался по дороге в больницу.