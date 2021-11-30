Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с крушением военного вертолета в Азербайджане

Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана на территории Хызинского района, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Генпрокуратуру.

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