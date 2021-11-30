https://news.day.az/society/1410110.html Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может - Эльчин Гулиев
Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может - Эльчин Гулиев
Ни о каком постороннем воздействии в качестве причины крушения вертолета речи быть не может.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с произошедшей сегодня катастрофой вертолета.
По его словам, пока конкретные причины произошедшего неизвестны.
"По предварительным данным, пилот Физули Джавадов имел большой опыт. Он участвовал в Первой Карабахской войне. Вертолет был новым, недавно были проведены ремонтные работы.
На данный момент черный ящик находится в Генпрокуратуре, будет проведено расследование и выяснена причина инцидента ", - отметил Гулиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре