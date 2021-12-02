Значительно сократилось число преступлений в азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший помощник военного прокурора Республики, руководитель пресс-службы военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

Он отметил, что по сравнению с 10 месяцами 2020 года число преступлений уклонения от военной службы, которое было зарегистрировано в соответствующем периоде 2021 года, снизилось на 34,3 процента, превышение служебных полномочий - на 23,5 процента, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности - на 49,3 процента, преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 28,6 процента.