https://news.day.az/society/1411008.html Значительно сократилось число преступлений в азербайджанской армии. - статистика
Значительно сократилось число преступлений в азербайджанской армии. - статистика
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал старший помощник военного прокурора Республики, руководитель пресс-службы военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.
Он отметил, что по сравнению с 10 месяцами 2020 года число преступлений уклонения от военной службы, которое было зарегистрировано в соответствующем периоде 2021 года, снизилось на 34,3 процента, превышение служебных полномочий - на 23,5 процента, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности - на 49,3 процента, преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 28,6 процента.
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