Как отличить грипп от ковида

В связи с осенне-зимним сезоном в Азербайджане наблюдается рост заболеваемости гриппом, сказала в субботу Trend врач-инфекционист Кенуль Исмайлова, передает Day.Az.

По ее словам, первые симптомы гриппа и COVID-19 схожи.

"Оба заболевания сопровождаются головной и мышечной болью, усталостью, насморком, слабостью. Уточнить диагноз по клиническим симптомам невозможно. Определить заболевание поможет только ПЦР-тест", - сказала Исмайлова.

Она отметила, что самым эффективным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация.

"Вакцинация считается простым и эффективным методом для профилактики инфекционных заболеваний. Путем вакцинации можно контролировать ряд инфекционных заболеваний. Вакцины, которые вводятся в настоящее время от коронавируса, предотвращают обострение болезни", - сказала Исмайлова.