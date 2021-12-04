В Азербайджане за сутки выявлено 1 406 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 1 406 случаев заражения коронавирусом, 1 787 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.