https://news.day.az/society/1413040.html В Азербайджане проводится работа над рядом проектов по развитию молодежи – Фарид Гайыбов
В Азербайджане проводится работа над рядом проектов по развитию молодежи – Фарид Гайыбов
В настоящее время мы работаем над рядом проектов, связанных с развитием молодежи.
Об этом сказал в среду министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на Азербайджанском форуме карьерного роста, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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