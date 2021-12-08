В Азербайджане проводится работа над рядом проектов по развитию молодежи

В настоящее время мы работаем над рядом проектов, связанных с развитием молодежи.

Об этом сказал в среду министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов на Азербайджанском форуме карьерного роста, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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