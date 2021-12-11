В Гаджигабуле столкнулись грузовики, есть погибший и раненые

В Гаджигабуле произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах у села Наваи Гаджигабульского района.

Грузовой автомобиль с государственным номерным знаком 90 XT 914 марки "Атеко", которым управлял житель села Дашсалахлы Газахского района Алиев Ульви Махир оглу 1995 года рождения, врезался в грузовой автомобиль марки "Камаз", груженный песком, за рулем которого находился житель Агдашского района Гусейналиев Сейран Гюлоглан оглу 1991 года рождения.

В результате ДТП находившийся в автомобиле марки "Атеко" гражданин Грузии Байрамов Анар Садраддин оглу 2000 года рождения, скончался на месте.

Водители автомобилей, пострадавших в аварии, были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу. Тело погибшего пассажира было извлечено с помощью специального оборудования спасателями Гаджигабульской части пожарной охраны МЧС и передано по назначению.

В настоящее время проводится очистка дороги от песка и ликвидация последствий аварии на дорожной инфраструктуре.

По факту проводится расследование.