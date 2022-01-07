https://news.day.az/society/1424374.html Пожар в больнице в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
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Пожар в больнице в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
19:53
Пожар в здании больницы на улице Самеда Вургуна в городе Сумгайыт. потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило МЧС.
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19:40
В городе Сумгайыт горит здание больницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больнице №4 города Сумгайыт начался пожар.
На территорию привлечены около 10 пожарных машин.
Больные эвакуируются на машинах Скорой помощи.
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