Пожар в больнице в Сумгайыте

19:53

Пожар в здании больницы на улице Самеда Вургуна в городе Сумгайыт. потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило МЧС.

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19:40

В городе Сумгайыт горит здание больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в больнице №4 города Сумгайыт начался пожар.

На территорию привлечены около 10 пожарных машин.

Больные эвакуируются на машинах Скорой помощи.