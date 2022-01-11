Скольким в Азербайджане назначили инвалидность и соцвыплаты в 2021 году?

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2021 году назначило инвалидность и социальные выплаты 62 тысячам лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили во вторник Day.Az в госагентстве, это в два раза превышает аналогичный показатель 2020 года.

В сообщении отмечается, что на заседании, посвященном деятельности госагентства в 2021 году и предстоящим задачам, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил, что объективность и прозрачность в сфере оценки инвалидности, обеспечение справедливого подхода всегда находятся в центре внимания.

Он также подчеркнул, что особое внимание уделяется оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны, а также оказанию эффективных реабилитационных услуг военнослужащим с использованием современной реабилитационной инфраструктуры, созданной в последние годы.

2 515 военнослужащим, получившим ранения в ходе 44-дневной войны, уже назначены инвалидность, ежемесячная президентская пенсия, пенсия или пособие по инвалидности. 184 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными современными протезами, говорится в сообщении.

По данным госагентства, в 2021 году инвалидам предоставлено 48 тысяч средств реабилитации, что на 37,1 процента больше, чем в 2020 году. Средствами реабилитации обеспечены 8 716 человек, в том числе 1 200 инвалидов войны. В реабилитационных учреждениях госагентства в прошлом году 9 325 гражданам были оказаны реабилитационные услуги.