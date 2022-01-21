Названы возможные сроки спада распространения "омикрона" в Азербайджане

Быстрое распространение в Азербайджане штамма "омикрон" коронавируса может продлиться до апреля.

Об этом сказал Trend в пятницу инфекционист-гепатолог Мардан Алиев, передает Day.Az.

"Основным отличием "омикрона" от других штаммов является его быстрое распространение. В Азербайджане число заразившихся этим штаммом составляет 40% от общего числа больных коронавирусом. Зима - основной сезон распространения пандемии. Волн заражения, которые были раньше, не ожидается. Так как в стране достаточно переболевших коронавирусом, а также вакцинированных, это означает, что сформировался коллективный иммунитет. Однако, несмотря на это, следует продолжать соблюдать соответствующие правила гигиены и социальную дистанцию", - сказал он.