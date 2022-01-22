Прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-7-9° тепла. В Баку ночью будет 1-3° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем 7-11° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорных районах ночью будет 15-20° мороза, днем 0-5° мороза.