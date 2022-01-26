В селе Дашалты на местах захоронения проведена эксгумация

"Первая эксгумация была проведена сотрудниками соответствующих государственных структур в освобожденном от оккупации селе Дашалты. Хочу отметить, что 44 гражданина Азербайджана, пропавшие без вести в ходе провалившейся операции "Дашалты" 26 января 1992 года, зарегистрированы в Государственной комиссии".

Как передает Day.Az, об этом в интервью АПА сказал секретарь, руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Он отметил, что в феврале прошлого года в селе Дашалты была проведена необходимая поисково-исследовательская работа, эксгумация мест захоронения граждан Азербайджана, погибших во время этой операции.

"Останки тел, обнаруженные в процессе эксгумации на территории села Дашалты, были переданы научно-учебному Объединению судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для взятия образцов ДНК. Идентификация начнется после того, как соответствующие профили будут получены из образцов ДНК, взятых с останков".