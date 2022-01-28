Полный разгул "омикрона" в Европе: как реагировать Азербайджану?

Автор: Абдул Керимханов

Во всем мире стремительно растет число людей, зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон". По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 352,7 млн человек, из них более 5,6 млн умерли. Тем временем, ученые из Китая выявили новый коронавирус NeoCoV, который имеет общие черты с коронавирусом SARS-CoV-2. С коронавирусом, вызывающим COVID-19, его роднит механизм проникновения в клетки.

США остаются лидером по количеству подтвержденных случаев COVID-19, где выявлено более 71 млн зараженных. Индия расположилась на второй строчке (более 40 млн), на третьем - Бразилия (24 млн), на четвертом - Франция (свыше 16,8 млн). Пятёрку "отличившихся" замыкает Великобритания (более 16 млн).

Россия

Беспрецедентный рост заболеваемости ковидом среди детей отмечается в Москве - за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Об этом сообщается в среду на сайте департамента здравоохранения Москвы. "В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тыс. в неделю до 28, а госпитализации - в 10 раз - их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что в целом в столице наблюдается стремительный рост новых случаев COVID-19 и ОРВИ. За последние две недели число заболевших ковидом и ОРВИ выросло в пять раз.

"С учетом особенностей нового штамма "омикрон", который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ", - отмечается в сообщении.

Франция

В последние недели количество заболевших коронавирусом во Франции растет крайне быстрыми темпами. На днях в стране был выявлен антирекорд за всё время пандемии. Впервые с момента начала эпидемии коронавируса за сутки были выявлены 501,6 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, число госпитализированных впервые в апреля превысило 30 тысяч. До этого наиболее высокий суточный прирост заболевших составлял 464 тысячи.

С 24 января во Франции начал действовать закон о "вакцинных пропусках". "Вакцинные пропуска" пришли на смену действовавшим ранее "санитарным пропускам" в местах культуры, отдыха и досуга, а также в транспорте дальнего следования.

Главное отличие "вакцинных пропусков" от "санитарных" заключается в том, что свежего теста на коронавирус отныне недостаточно для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, спортзалов и других общественных пространств, а также пользования междугородним транспортом. Для получения вакцинного пропуска необходимо пройти полную схему вакцинации.

Румыния

26 января в Румынии зарегистрировали самое высоко суточное количество заражений коронавирусом за все время эпидемии, сообщает местное издание Digi24.

В стране с населением около 20 млн человек за последние сутки выявлено 34 255 новых больных. Это почти вдвое больше, чем последние самые высокие показатели, приближавшиеся к 20 тысячам. Более 4 тысяч среди новых больных заразились уже не впервые.

Умерли за последние сутки 94 пациента с коронавирусом. Большинство из них - люди старшего возраста, 88 имели другие хронические болезни, осложненные коронавирусом. В больницах находятся почти 7350 пациентов, на 254 больше, чем за предыдущие сутки. 692 из них находятся в палатах интенсивной терапии, из них 585 не были привиты от коронавируса.

Примечательно, Румыния среди стран ЕС - на втором месте по самому низкому охвату вакцинации от коронавируса - чуть более 41% среди взрослых. На первом с конца месте - Болгария, где прививки получили менее 30% взрослых.

Азербайджан

Что касается нашей страны, то в Азербайджане в последние несколько дней также наблюдается резкий рост суточных заболеваний коронавирусом. Согласно последнему сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров, почти 3400 человек подхватило ковид за сутки. Принимая во внимание генетические характеристики штамма "омикрон", с большой вероятностью рост заражений будет продолжаться.

В настоящее время ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем. Однако это не означает, что можно росслабиться и перестать соблюдать карантинные ограничения. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, чтобы цифры не увеличились до 5, 10 тысяч заражённых в сутки и более, необходимо сохранять темпы вакцинации.

В этом смысле важно делать бустерную дозу вакцины от коронавируса. Согласно исследованиям, бустерная доза предотвращает осложнения и смерть в 19-20 раз. Фактически, если человек привит "бустером", он полностью обезопасит себя от возможных осложнений. По этой причине инфекционисты рекомендуют вводить третью дозу.

Напомним, "Сертификат вакцинации" лиц, получивших более 6 месяцев назад 2-ю дозу вакцины, с 15 февраля не будет считаться действительным. Так, с 15 февраля 2022 года, за исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивными и оздоровительно-реабилитационными объектами могут пользоваться только лица, имеющими действительный сертификат о вакцинации против COVID-19, или сертификат, подтверждающий наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19, или сертификат о противопоказаниях, устанавливающий противопоказания к вакцинации против COVID-19.

Многие помнят большие очереди у пунктов вакцинации в преддверии 1 сентября 2021 года, когда в Азербайджане ввели обязательную вакцинацию для большинства населения. Тогда граждане почему-то ждали до последнего дня и буквально ринулись делать прививки за день до обозначенного срока. Такая ситуация, как ни парадоксально, как раз-таки снижает эффективность мер по борьбе с COVID-19.

Поэтому, для того, чтобы такая же ситуация не повторилась, необходимо сделать бустерную дозу прямо сейчас, а не ждать середины февраля и создавать ажиотаж в пунктах вакцинации.