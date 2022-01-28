Азербайджан объявил в международный розыск юношу, обвиняемого в убийстве

Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск юношу, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на сайте Интерпола.

Сообщается, что Нурлан Багиров (2002 г.р.) обвиняется по статье об убийстве, совершенном организованной группировкой с особой жестокостью или общественно опасным способом. Для его задержания сделано обращение в Интерпол по "красному бюллетеню".

Судебные инстанции Азербайджана приняли решение о привлечении к ответственности Н.Багирова в качестве обвиняемого и он был объявлен в межгосударственный розыск.