https://news.day.az/society/1430748.html Азербайджан объявил в международный розыск юношу, обвиняемого в убийстве
Азербайджан объявил в международный розыск юношу, обвиняемого в убийстве
Правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск юношу, обвиняемого в убийстве.
Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на сайте Интерпола.
Сообщается, что Нурлан Багиров (2002 г.р.) обвиняется по статье об убийстве, совершенном организованной группировкой с особой жестокостью или общественно опасным способом. Для его задержания сделано обращение в Интерпол по "красному бюллетеню".
Судебные инстанции Азербайджана приняли решение о привлечении к ответственности Н.Багирова в качестве обвиняемого и он был объявлен в межгосударственный розыск.
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