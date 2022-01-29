Из Баку в Шушу отправился очередной пассажирский автобус рейса Баку-Шуша-Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, автобус отправился из Бакинского международного и междугороднего автовокзала в Шушу в 06:30.

Отметим, что регулярные пассажирские автобусные рейсы на освобожденные территории начались 24 января. Рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша организуются 4 раза в неделю, по другим направлениям - дважды в неделю.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составляет 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната, по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли (экспресс) - 7 манатов, по маршруту Барда-Агдам-Барда (экспресс) - 5 манатов, по маршруту Физулинский Международный аэропорт - Шуша - 6 манатов.

Пассажиры должны заказать билеты туда и обратно заранее.

Желающие совершить поездку на освобожденные территории могут приобрести билеты в электронном порядке. С этой целью создан портал yolumuzqarabaga.az.