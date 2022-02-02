Сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи.

Как сообщает Day.Az, объявление 2 февраля Днем молодежи связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Именно после второго прихода великого лидера к власти в Азербайджане была заложена основа государственной молодежной политики, в 1994 году для реализации государственной молодежной политики было создано Министерство молодежи и спорта.

В период руководства общенационального лидера молодежь страны всегда чувствовала его внимание и заботу. 2 февраля 1996 года при поддержке великого лидера Гейдара Алиева состоялся первый молодежный форум. В 1997 году распоряжением Президента 2 февраля в Азербайджане начало отмечаться как День молодежи.

В результате государственной молодежной политики, заложенной великим лидером, сегодня в нашей стране выросло новое интеллектуальное, имеющее свое мировоззрение поколение с навыками управления. Современная азербайджанская молодежь высоко ценит заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева перед нашим народом, независимость, которую он подарил Азербайджану, развитие науки, образования, политическое и экономическое развитие нашей страны, а также внимание и заботу о молодежи.

Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс, заданный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Государственная молодежная политика, осуществляемая под руководством Президента Ильхама Алиева, придала импульс развитию азербайджанской молодежи и сыграла важную роль в ее самоутверждении в обществе. В результате этой политики наша молодежь сформировалась как интеллектуальная сила с высоким мировоззрением и привязанная к государственности.

30 августа 2005 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

"Об утверждении Государственной программы молодежи Азербайджана (2005-2009 годы)". Работа, проделанная в рамках программы, привела к значительному прогрессу в полном и правильном использовании потенциала молодежи на благо страны, обеспечении ее полезной занятости, реализации ее участия в системе государственного управления. Внимание Президента Ильхама Алиева к этой сфере нашло отражение в объявлении отдельного года (2007) "Годом молодежи". В 2007 году Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах". Кроме того, 6 апреля 2011 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о Государственной программе "Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах". Основной целью программы было дальнейшее развитие молодежной политики в нашей стране, создание условий для активного участия молодежи в управлении, обеспечение занятости молодых специалистов и решение других социально-экономических задач.

В целях стимулирования всестороннего развития молодежи и ее активного участия в жизни общества 19 декабря 2011 года Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики. Перед фондом была постановления цель по финансированию проектов и программ, имеющих общественное и социальное значение, в том числе на международном уровне, в виде грантов, связанных с молодежной политикой в ​​науке, образовании, культуре и других социальных сферах. Одним из важных и значимых решений, принятых Президентом Ильхамом Алиевым в поддержку молодежи, стало учреждение первой в стране "Президентской премии для молодежи".

В результате руководства и правильного политического курса, проводимого Президентом Ильхамом Алиевым, сформировалось молодое поколение, одержавшее историческую победу в Отечественной войне. Молодежь Азербайджана, сформировшаяся за последние 18 лет, завершила 30-летнюю оккупацию под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что молодежь страны приветствует успешный внутренний и внешний курс, проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, и всегда находится рядом с ним в осуществлении этой политики.

Дорогая молодежь, с праздником!